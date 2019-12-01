Senado de EEUU analiza limitar poderes de guerra de Trump tras operación en Venezuela

Senado de EEUU analiza limitar poderes de guerra de Trump tras operación en Venezuela
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 14:12:52
Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de enero 2026.- El Senado de Estados Unidos, votará un proyecto legislativo para limitar la capacidad del presidente Donald Trump para llevar a cabo más ataques contra Venezuela, en medio de sus comentarios sobre tomar control de más territorio en el hemisferio occidental.

De ser votada positivamente la propuesta, el mandatario estadounidense necesitará obtener la aprobación de la sede legislativa para lanzar nuevos ataques sobre la nación sudamericana.

Cabe mencionar que en varias ocasiones, el grupo legislativo demócrata intentó y fracasó en sus intervenciones para lograr que se aprobaran medidas de este tipo; sin embargo, indicaron que ahora que EEUU capturó a Maduro y el líder republicano mostró interés en ocupar Groenlandia, un territorio perteneciente a un aliado, tal vez los conservadores votaran a favor del proyecto.

“Es hora de que el Congreso afirme su control sobre acciones militares de este tipo, y es hora de sacar esto de la clandestinidad y ponerlo a la luz”, dijo el senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, quien forzó la votación.

Días atrás, los representantes republicanos confirmaron que no recibieron ninguna notificación sobre la operación que llevó a la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores.

