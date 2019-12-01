Se registra sismo de magnitud 5.9 en Indonesia; no se reportan lesionados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 21:00:35

Sulawesi, Indonesia, a 16 de agosto de 2025.- Un sismo de magnitud 5.9 se registró este sábado, en la isla de Sulawesi Central, Indonesia, con epicentro a unos 15 kilómetros al norte-noroeste de Poso. El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros, según reportó el Centro Alemán de Investigación de Geociencias (GZF).

El portal especializado VolcanoDiscovery confirmó el evento, aunque lo calculó en 5.8 grados en la misma zona. Ambos reportes coinciden en que se trató de un sismo fuerte, pero sin consecuencias graves.

Hasta ahora, los informes preliminares no registran víctimas ni daños materiales, mientras las autoridades locales mantienen vigilancia ante la posibilidad de réplicas.

Indonesia, ubicada en el Anillo de Fuego del Pacifico, es una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Tan solo en 2025 se han contabilizado más de mil 200 temblores con magnitudes entre 5.0 y 5.9 a nivel global.