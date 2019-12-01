Se forma en el Caribe la tormenta tropical "Melissa"; prevén que se convierta en huracán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 08:20:11

Miami, Florida, Estados Unidos, a 22 de octubre 2025.- La tormenta tropical ‘Melissa’ se formó en el mar Caribe y generó fuertes lluvias y vientos en Haití, República Dominicana y Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Asimismo, el organismo especializado emitió una vigilancia de huracán para la península sur de Haití, desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe, mientras que el Gobierno de Jamaica activó una vigilancia de tormenta tropical para toda la isla.

De acuerdo con la más reciente actualización del Centro, el meteoro se encuentra actualmente unos 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se espera que pueda convertirse en huracán durante el fin de semana.

Además, indicó que ‘Melissa’ se desplaza a unos 22 kilómetros por hora en dirección oeste, aunque espera que gire hacia el noroeste y el norte durante los próximos días, acercándose al suroeste de Haití y Jamaica a finales de esta semana.

De igual forma, el NHC señaló que la tormenta podría tener condiciones de huracán en el área de vigilancia de Haití a partir del jueves y dejará entre 12,7 y 25,4 centímetros de lluvia hasta el viernes en Haití y República Dominicana.