Se estrella jet privado en aeropuerto de Venezuela; era utilizado por cúpula chavista

Se estrella jet privado en aeropuerto de Venezuela; era utilizado por cúpula chavista
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 13:47:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Maiquetía, Venezuela, a 24 de septiembre 2025.- Un jet privado se estrelló en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Venezuela.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave Learjet con matrícula YV3440, presentó una falla en una de sus ruedas, lo que obligó a abortar la salida y derivó en que colisionara al final de la pista.

Con base en los registros del rastreo aéreo, se dio a conocer que el avión era frecuentemente utilizado por la cúpula chavista para vuelos hacia La Habana, Cuba.

Asimismo, se indicó que en los últimos meses se registran al menos cuatro viajes a la isla caribeña: el 15 de junio, 9 de julio, 29 de agosto y, más recientemente, el 14 de septiembre.

De igual forma, se identificaron viajes a Panamá, y Cancún, México.

Por su parte, las  autoridades del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informaron que se espera un comunicado oficial con detalles sobre la tripulación, la bitácora de vuelo y las posibles causas del siniestro.

Cabe señalar que, al corte de esta edición no se han confirmado víctimas mortales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
SSPC informa del ingreso de la segunda generación de Agentes de Investigación e Inteligencia a la Academia Nacional de Seguridad Pública.
SSP establece fuertes lazos de cooperación con la Embajada de Estados Unidos
Se intoxican 6 alumnos en laboratorio de la Universidad de Colima
Rescatan a 17 migrantes cautivos en Chihuahua y detienen a un presunto traficante
Más información de la categoria
Rescatan a 17 migrantes cautivos en Chihuahua y detienen a un presunto traficante
Lluvia intensa en Acapulco deja inundaciones de hasta metro y medio
“Como debe en México, debe en Estados Unidos": nuevo capítulo de Claudia Sheinbaum vs Ricardo Salinas Pliego
Duplican cuota de extorsión a limoneros de Michoacán: “si no pagamos sabemos qué nos va a pasar”, denuncian productores
Comentarios