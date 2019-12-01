Se estrella jet privado en aeropuerto de Venezuela; era utilizado por cúpula chavista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 13:47:22

Maiquetía, Venezuela, a 24 de septiembre 2025.- Un jet privado se estrelló en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Venezuela.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave Learjet con matrícula YV3440, presentó una falla en una de sus ruedas, lo que obligó a abortar la salida y derivó en que colisionara al final de la pista.

Con base en los registros del rastreo aéreo, se dio a conocer que el avión era frecuentemente utilizado por la cúpula chavista para vuelos hacia La Habana, Cuba.

Asimismo, se indicó que en los últimos meses se registran al menos cuatro viajes a la isla caribeña: el 15 de junio, 9 de julio, 29 de agosto y, más recientemente, el 14 de septiembre.

De igual forma, se identificaron viajes a Panamá, y Cancún, México.

Por su parte, las autoridades del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informaron que se espera un comunicado oficial con detalles sobre la tripulación, la bitácora de vuelo y las posibles causas del siniestro.

Cabe señalar que, al corte de esta edición no se han confirmado víctimas mortales.