Se estrella helicóptero cerca de base militar en Washington

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 08:12:53

Tacoma, Washington, Estados Unidos, a 18 de septiembre 2025.- Un helicóptero se estrelló en una zona rural, aledaña a la ciudad de Tacoma, en el estado de Washington, cerca de la Base Conjunta Lewis-McChord, dijo un oficial del Ejército estadounidense en un comunicado.

Según el boletín de prensa, el incidente aéreo se registró alrededor de las 21:00 horas (tiempo local) del 17 de septiembre; sin embargo, no se dio un saldo preliminar de los daños ni se divulgo si la unidad era militar o privada.

“Esta sigue siendo una situación en desarrollo, y no hay detalles adicionales disponibles en este momento”, se indicó que la nota.

Por su parte, la policía del condado de Thurston, con sede en Olympia, publicó en redes sociales que los agentes fueron enviados tras recibir informes de un posible accidente de helicóptero en el área de Summit Lake.

“Se nos ha informado que el ejército perdió contacto con un helicóptero en el área”, indicó el departamento.