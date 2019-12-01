Se estrella avión de carga de la empresa de mensajería UPS cerca de aeropuerto de Louisville; hay 3 fallecidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 21:47:13

Louisville, Kentucky, a 4 de noviembre de 2025.- Un avión de la carga de la empresa de mensajería UPS, sufrió un accidente al estrellarse muy cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville, poco después de haber despegado.

De acuerdo a información de la Administración Federal de Aviación (FAA) DE Estados Unidos, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:15, hora local, y la aeronave 2976, identificada como un McDonnell Douglas MD-11, terminó en llamas.

El avión con matrícula N259UP, tenía como destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu.

Según información del gobernador de Kentucky, Andy Beshear, al menos tres personas perdieron la vida y 11 más resultaron lesionadas.

“En este momento creemos que tenemos al menos tres fallecidos. Pero creo que ese número va a aumentar. Tenemos al menos 11 heridos, algunos de ellos con lesiones muy graves que están siendo tratados en hospitales locales. De nuevo, creo que ese número también va a aumentar", comentó Beshar durante una rueda de prensa.

Asimismo, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), indicó que ya se ha iniciado la investigación correspondiente para determinar cuáles fueron las causas del accidente.

Además, la FAA, dijo que cooperarán con la recolección de datos del radar, grabaciones de voz y datos del vuelo del registrador de la aeronave.