Sarkozy saldrá de la cárcel bajo supervisión judicial, tras 20 días en prisión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 08:40:14

París, Francia, a 10 de noviembre 2025.- El ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy saldrá de la cárcel en la que estuvo preso por 20 días y será colocado bajo supervisión judicial.

Un Tribunal de Apelaciones en París resolvió otorgarle la libertad vigilada al ex mandatario, luego de menos de tres semanas cono reo en un centro de reinserción social en la capital francesa.

Cabe señalar que el ex jefe de Estado cumple una condena de cinco años por conspiración criminal en un esquema para financiar su campaña electoral de 2007 con fondos de Libia.

El tribunal le prohibió al ex gobernante salir del país y se espera que un juicio de apelación tenga lugar más adelante.

El ex presidente Sarkozy, de 70 años, se convirtió en el primer jefe del Estado francés en tiempos modernos en ser enviado a prisión tras su condena el 25 de septiembre. No obstante, él niega haber cometido crimen alguno.