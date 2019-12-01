Sarkozy saldrá de la cárcel bajo supervisión judicial, tras 20 días en prisión

Sarkozy saldrá de la cárcel bajo supervisión judicial, tras 20 días en prisión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 08:40:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

París, Francia, a 10 de noviembre 2025.- El ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy saldrá de la cárcel en la que estuvo preso por 20 días y será colocado bajo supervisión judicial.

Un Tribunal de Apelaciones en París resolvió otorgarle la libertad vigilada al ex mandatario, luego de menos de tres semanas cono reo en un centro de reinserción social en la capital francesa.

Cabe señalar que el ex jefe de Estado cumple una condena de cinco  años por conspiración criminal en un esquema para financiar su campaña electoral de 2007 con fondos de Libia.

El tribunal le prohibió al ex gobernante salir del país y se espera que un juicio de apelación tenga lugar más adelante.

El ex presidente Sarkozy, de 70 años, se convirtió en el primer jefe del Estado francés en tiempos modernos en ser enviado a prisión tras su condena el 25 de septiembre. No obstante, él niega haber cometido crimen alguno.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Buenavista, Michoacán aseguran un arsenal 
Fallece mujer al ser atropellada mientras pedía dinero en Buenavista, Michoacán
Volcadura en Zitácuaro, Michoacán, deja dos lesionados; uno rechaza atención médica
Comando armado roba una camioneta en la carretera Pátzcuaro - Morelia, en Michoacán
Más información de la categoria
Sujetos armados desatan caos y pánico en tianguis de autos de Irapuato, Guanajuato: dos fallecidos y un herido grave
Desde el Congreso, todo el respaldo al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: Giulianna Bugarini
Cae célula delictiva de Jalisco en Buenavista, Michoacán: 5 detenidos relacionados con extorsión a limoneros, tráfico y homicidios
Presentan Bedolla y Sheinbaum Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Comentarios