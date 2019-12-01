Sale de Venezuela un buque con el primer cargamento de petróleo rumbo a EU

Sale de Venezuela un buque con el primer cargamento de petróleo rumbo a EU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 23:05:48
Caracas, Venezuela, a 25 de enero de 2026.- Un buque tanque fletado por Trafigura zarpó el domingo del puerto venezolano de Jose con cerca de un millón de barriles de crudo pesado rumbo al Puerto Petrolero Offshore de Luisiana (LOOP), de acuerdo con datos y documentos de LSEG.

Se trata del primer envío directo a Estados Unidos en el marco del acuerdo de suministro de 50 millones de barriles acordado este mes entre Caracas y Washington.

El cargamento fue transportado por el petrolero Gloria Maris, con bandera de Liberia, y marca la primera vez que crudo venezolano es enviado directamente desde Venezuela a un puerto estadounidense desde el inicio del acuerdo. Previamente, Vitol y Trafigura —las primeras comercializadoras en recibir licencias estadounidenses— habían enviado petróleo a terminales del Caribe para su posterior venta internacional.

Además, el buque Volans, con bandera de Barbados, partió también de Jose con alrededor de 450 mil barriles de crudo venezolano con destino a Curazao. En total, los comerciantes han movilizado entre 10 y 11 millones de barriles como parte del acuerdo y se alistan para iniciar exportaciones de fueloil.
Antes de aumentar su producción tras las sanciones, Venezuela necesita reducir los más de 40 millones de barriles que mantiene en almacenamiento.

