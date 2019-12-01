Moscú, Rusia, a 8 de marzo de 2026.- A una semana de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque contra Irán, que incluyó el bombardeo en el que murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, el conflicto continúa generando movimientos diplomáticos y militares en la región. Este domingo, Rusia se involucró de forma indirecta al participar en una operación para evacuar a ciudadanos iraníes desde Beirut, en Líbano.

De acuerdo con información difundida por fuentes libanesas citadas por AFP, el operativo se realizó con autorización del presidente ruso Vladimir Putin, quien dispuso el uso de una aeronave para trasladar a personal iraní fuera del país. La acción se llevó a cabo en medio de la escalada de tensiones en Oriente Medio tras los recientes enfrentamientos.

En total, 117 ciudadanos iraníes fueron evacuados durante la noche del sábado al domingo. Entre ellos se encontraban diplomáticos y empleados de la embajada de Irán, quienes abandonaron Beirut a bordo del avión ruso como medida preventiva ante el deterioro del panorama de seguridad en la zona.

Aunque Rusia no ha participado directamente en ataques armados dentro del conflicto, su intervención logística refleja el creciente impacto internacional de la crisis. La evacuación ocurre mientras la tensión sigue aumentando en la región, donde varios países mantienen posiciones enfrentadas tras la ofensiva contra territorio iraní.