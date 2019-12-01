Ryan Wedding se entregó voluntariamente en México, informa el embajador Johnson

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 09:24:13
Ciudad de México, a 24 de enero 2026.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, confirmó que Ryan Wedding, señalado por traficar toneladas de estupefacientes hacia la Unión Americana y Canadá, se entregó de manera voluntaria en territorio mexicano, como resultado de la coordinación entre autoridades de ambos países.

“La entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación”, expuso el representante estadounidense en un comunicado en redes sociales.

Además, el diplomático destacó que el caso representa un avance “concreto contra las organizaciones criminales transnacionales, los carteles y los narcoterroristas”.

De igual forma, añadió que la entrega de uno de los 10 más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), es muestra de la colaboración entre el gobierno estadounidense y la administración de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum “para que los delincuentes rindan cuentas dondequiera que operen”.

Finalmente, Johnson reconoció el trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) de México, así como del Departamento de Justicia estadounidense y el FBI.

