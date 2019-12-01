Rusia y Ucrania acuerdan intercambio de prisioneros tras negociaciones en Abu Dabi

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 15:25:16

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, 11 de noviembre de 2026.- Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo para realizar un nuevo intercambio de prisioneros de guerra, luego de dos días de negociaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, con la participación de representantes de Estados Unidos.

El acuerdo fue confirmado este miércoles 11 de noviembre por las delegaciones de ambos países, al término de una reunión en la que se abordaron principalmente temas humanitarios y la posibilidad de avanzar hacia el fin del conflicto.

Vladimir Medinski, jefe de la delegación rusa, informó que ambas partes alcanzaron un acuerdo para llevar a cabo un intercambio de prisioneros a gran escala, aunque señaló que los detalles se darán a conocer posteriormente.

Por su parte, Rustem Umerov, representante de Ucrania, también confirmó el entendimiento y aseguró que su país ya trabaja para definir los detalles y ponerlo en marcha. De acuerdo con la información difundidas por fuentes rusas, el intercambio podría realizarse durante las próximas dos o tres semanas.

Las conversaciones contaron con la mediación de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, y representaron el primer encuentro de este tipo entre las delegaciones en nueve meses.

Pese a las diferencias, ambas partes señalaron que el diálogo continuará en busca de nuevos acuerdos.