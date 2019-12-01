Rusia, Ucrania y EEUU reanudan negociaciones en Abu Dabi

Rusia, Ucrania y EEUU reanudan negociaciones en Abu Dabi
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 12:19:40
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Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, a 10 de noviembre 2026.- Representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos, se reunieron en la ciudad de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, para abordar el conflicto bélico en el este de Europa.

Cabe señalar que se trata del primer encuentro entre las delegaciones en casi nueve meses, después de varias negociaciones y treguas fallidas.

Según fuentes oficiales, los representantes de Washington plantearon la necesidad de discutir un nuevo esquema de seguridad para Europa que contemple las preocupaciones de todas las partes involucradas, incluida Moscú.

Por su parte, Kiev insistió en aplicar una agenda centrada en la seguridad y la reconstrucción del país, de acuerdo con las declaraciones del representante Rustem Umérov.

Mientras tanto, Serguei Lavrov, representante ruso dejó claro que su país solamente contempla una tregua temporal sin garantías concretas sobre el futuro del conflicto.

Igualmente, el funcionario del Kremlin mencionó que algunos países europeos buscan una pausa en los combates para permitir que Ucrania reorganice sus capacidades militares.

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