Rusia pone precio a Groenlandia; asegura que EEUU puede llegar a la cifra

Rusia pone precio a Groenlandia; asegura que EEUU puede llegar a la cifra
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 07:58:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Moscú, Rusia, a 22 de enero 2026.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin calculó entre los 250 millones y los mil millones de dólares, la cifra que Estados Unidos tendría que pagar para comprar Groenlandia, cantidad a la que podría llegar fácilmente, según el mandatario.

Durante una reunión con su Consejo de Seguridad, el líder ruso indicó que para sus cálculos tomó en cuenta la venta de Alaska a la Unión Americana, la cual se llevó a cabo en 1867.

“La superficie de Groenlandia es un poco mayor (que la de la península de Alaska que Rusia vendió a EE.UU. en el siglo XIX) (…) Eso quiere decir que si lo comparamos con el coste de la compra de Alaska por parte de EE.UU., el precio por Groenlandia serían unos, en torno a los 200-250 millones de dólares”, dijo.

“Si comparamos con los precios de entonces del oro, esa cifra sería mayor, seguramente cercana a los mil millones. Yo creo que Estados Unidos puede llegar a esa cifra”, añadió.

De acuerdo con la agencia TASS, Putin acusó a Dinamarca de tratar a la isla más grande mundo como una colonia y de manera “bastante dura, por no decir cruel”.

Por último, el mandatario ruso aseguró que ese asunto “no nos incumbe” y expresó su convencimiento de que Washington y Copenhague acabarán por llegar a un acuerdo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Encuentran persona sin vida en la comunidad de La Trinidad, en Querétaro
Incendio consume taller mecánico en la colonia Valle de Aragón de Corregidora, Querétaro
Muere motociclista en la autopista México-Querétaro 
Matan a tiros a un sujeto en la localidad de Santa Matilde en San Juan del Río, Querétaro
Más información de la categoria
Reportan bloqueos carreteros en la Apatzingán-Buenavista tras captura de "El Bótox"
El Bótox: líder criminal que convirtió a su familia en una estructura delictiva de poder en Michoacán
Quién es “El Bótox”, el líder criminal que sembró extorsión y terror en Michoacán; fue recapturado tras ser puesto en libertad en el 2018
Cae “El Botox”, líder criminal, objetivo prioritario y presunto extorsionador de limoneros en Michoacán; habría asesinado a Bernardo Bravo
Comentarios