Rusia pone precio a Groenlandia; asegura que EEUU puede llegar a la cifra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 07:58:58

Moscú, Rusia, a 22 de enero 2026.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin calculó entre los 250 millones y los mil millones de dólares, la cifra que Estados Unidos tendría que pagar para comprar Groenlandia, cantidad a la que podría llegar fácilmente, según el mandatario.

Durante una reunión con su Consejo de Seguridad, el líder ruso indicó que para sus cálculos tomó en cuenta la venta de Alaska a la Unión Americana, la cual se llevó a cabo en 1867.

“La superficie de Groenlandia es un poco mayor (que la de la península de Alaska que Rusia vendió a EE.UU. en el siglo XIX) (…) Eso quiere decir que si lo comparamos con el coste de la compra de Alaska por parte de EE.UU., el precio por Groenlandia serían unos, en torno a los 200-250 millones de dólares”, dijo.

“Si comparamos con los precios de entonces del oro, esa cifra sería mayor, seguramente cercana a los mil millones. Yo creo que Estados Unidos puede llegar a esa cifra”, añadió.

De acuerdo con la agencia TASS, Putin acusó a Dinamarca de tratar a la isla más grande mundo como una colonia y de manera “bastante dura, por no decir cruel”.

Por último, el mandatario ruso aseguró que ese asunto “no nos incumbe” y expresó su convencimiento de que Washington y Copenhague acabarán por llegar a un acuerdo.