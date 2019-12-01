Rusia pide a extranjeros y diplomáticos abandonar Kiev y advierte de nuevos ataques

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 18:05:29

Kiev, Ucrania, 3 de octubre de 2026.- Rusia pidió este sábado a diplomáticos y ciudadanos extranjeros abandonar Kiev y advirtió sobre nuevos ataques aéreos contra la capital ucraniana, horas después de que un bombardeo alcanzara el Puente Norte, uno de los principales pasos viales de la ciudad.

El Ministerio de Exteriores ruso señaló que los próximos ataques estarán dirigidos contra lo que Moscú considera “objetivos militares” y calificó las acciones como ataques de “represalia” por los golpes que, según el gobierno ruso, Ucrania ha realizado contra población e infraestructura en territorio ruso.

La advertencia se produjo después de que el Puente Norte de Kiev fuera atacado, dos días después de que drones rusos alcanzaran el Puente Sur, lo que provocó su cierre temporal y fuertes congestionamientos vehiculares.

De acuerdo con autoridades de Kiev, la capital ha enfrentado en las últimas semanas ataques casi diarios con drones, algunos de ellos de mayor velocidad y más difíciles de interceptar. La situación se presenta mientras Ucrania enfrenta dificultades para mantener suficientes sistemas de defensa antiaérea.

El gobierno ruso ya había emitido una advertencia similar en mayo, aunque en aquella ocasión las cancillerías occidentales no retiraron a su personal diplomático de Ucrania.