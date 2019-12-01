Rusia muestra total apoyo a Venezuela tras amenazas de EEUU; indican que Venezuela es libre de determinar su rumbo político, económico y social

Moscú, Rusia, a 29 de agosto de 2025.- Maria Zajarova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, indicó que rechaza firmemente las amenazas de utilizar la fuerza contra estados soberanos, esto tras las recientes amenazas que ha recibido Venezuela por parte de Estados Unidos, además, expresó que Venezuela es un país que tiene el derecho de elegir libremente su rumbo, tanto político, como económico y social.

“Rusia rechaza firmemente las amenazas de utilizar la fuerza contra Estados soberanos como instrumento de política exterior. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene el derecho inalienable a determinar libremente su rumbo político, económico y social sin presiones externas, en un entorno pacífico”, aseveró la portavoz.

Sergei Larov, ministro de Exteriores, le indicó a Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, que tienen todo su apoyo en cuanto a salvaguardar la soberanía nacional y garantizar la estabilidad institucional de Venezuela, mostrándose firmes con su compromiso estrecho, directo y basado en la confianza con todos sus socios venezolanos.

“Esperamos que los países de la región, que por decisión de los dirigentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 2014 proclamaron zona de paz, sigan viviendo y prosperando sin conflictos ni intervenciones armadas. Las prácticas de injerencia externa, intervención por la fuerza y ‘revoluciones de colores’ deben quedar en el pasado de una vez por todas”, indicó Zajarova.