RSF coloca a Trump en lista de "depredadores de la prensa"

RSF coloca a Trump en lista de "depredadores de la prensa"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 14:50:19
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Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de noviembre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump fue incluido en la lista de depredadores de la prensa que elabora Reporteros sin Fronteras (RSF).

La organización no gubernamental (ONG), señaló que tomó la determinación debido a los ataques para reducir el periodismo a comunicación política y las restricciones que ha impuesto a los profesionales de la información.

“Sus ataques contra la prensa superan cada vez más el marco de la retórica y de las políticas públicas para traducirse en restricciones físicas impuestas a los periodistas”, se aseveró en el comunicado oficial.

Además, RSF mencionó que el líder republicano ha “multiplicado los ataques para reducir el periodismo a comunicación política” y bajo su gobierno, EEUU ha bajado en un año siete puestos en su clasificación sobre la libertad de prensa.

En el listado también figuran otros jefes de estado como Vladímir Putin, presidente de Rusia; Daniel Ortega (junto a su mujer, Rosa Murillo) gobernantes en Nicaragua; así como  Alexandr Lukashenko, líder de Bielorrusia.

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