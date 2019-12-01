Revelan plan de grupo extremista para atentar contra el papa Francisco en 2024

Revelan plan de grupo extremista para atentar contra el papa Francisco en 2024
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 11:17:27
Ciudad del Vaticano, a 30 de agosto 2025.- Una célula turca del movimiento extremista del Islám, presuntamente planeó un atentado contra el papa Francisco que iba a llevarse a cabo durante su visita a Trieste, en el norte de Italia, el 7 julio de 2024, según publicó en exclusiva el diario local ‘Il Piccolo’.

De acuerdo con el medio citado, la Fiscalía de Trieste, en colaboración con los servicios de inteligencia italianos y la Interpol, llevó a la detención en Holanda de un ciudadano turco, posteriormente extraditado a Italia.

Las diligencias iniciaron después de que un día antes de la visita del pontífice, se encontrase una maleta con una pistola automática, un cargador y 14 cartuchos, que había sido abandonada en el bar de la estación de Trieste y que probablemente estaba destinada a ser recogida por otra persona.

Las investigaciones llevaron a la captura de Hasan Uzun, ciudadano turco de 46 años sospechoso de tener vínculos con el Estado Islámico (EI) y que actualmente se encuentra recluido en régimen de aislamiento en la prisión de Coroneo, en Trieste, añade el diario.

El medio italiano explicó que Lucrezia Chermaz, la abogada de Uzun, los cargos que se le imputan son “de conspiración para portar y poseer un arma común, pero la investigación sigue su curso”.

