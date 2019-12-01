Revelan miles de archivos del Caso Epstein; Bill Clinton, Mick Jagger y Michael Jackson entre las figuras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 10:19:47

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de diciembre 2025.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), liberó miles de archivos del Caso Epstein, y en las imágenes figuran personas como el expresidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi y fotografías del fallecido financiero junto a figuras del espectáculo como Mick Jagger y Michael Jackson.

En las fotografías difundidas, aparece el político demócrata acompañado de otra persona, de identidad protegida.

El DOJ publicó un total de 3 mil 965 archivos, con un tamaño aproximado de 3 gigabytes, repartidos en cuatro nuevos conjuntos de datos.

No obstante, la mayoría son documentos en formato PDF, además de un archivo de vídeo y varias imágenes individuales, algunas de ellas integradas en expedientes de múltiples páginas.

En ese sentido, expertos y observadores advierten que la publicación íntegra de los archivos podría no aportar nuevos elementos sustanciales sobre la red de relaciones de Epstein, quien fue falleció por suicidio en prisión.