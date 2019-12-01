Respalda Donald Trump a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional: “creo que está haciendo un muy buen trabajo”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 22:32:09
Washington, Estados Unidos, a 27 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pese a las críticas y peticiones de algunos legisladores para que sea destituida tras la muerte de una persona a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota.

Cuestionado sobre una posible renuncia de Noem derivada de los hechos violentos ocurridos durante protestas contra agentes federales en ese estado, el mandatario aseguró ante medios de comunicación que “creo que está haciendo un muy buen trabajo” y sostuvo que actualmente “la frontera es totalmente segura”. Trump añadió que, al asumir el cargo, heredó una situación desbordada, pues “teníamos una frontera que heredé por donde pasaban millones de personas. Ahora tenemos una frontera por la que no pasa nadie”.

Al referirse a la muerte de Alex Pretti, Trump reconoció que se trató de “un incidente desafortunado” y señaló que “no puedes tener armas, no puedes caminar con armas, no puedes hacerlo, pero es un incidente desafortunado”. Asimismo, indicó que está revisando lo ocurrido y expresó su solidaridad al afirmar: “Amo a todo el mundo. Amo a toda nuestra gente. Amo a su familia. Y es una situación muy triste”.

El presidente también informó que su gobierno mantiene abierta una investigación sobre el caso y subrayó que seguirá de cerca su desarrollo. “Quiero verla. Voy a estar pendiente de ella. Quiero una investigación muy honorable y honesta; tengo que verla yo mismo”, declaró.

Tras los hechos, y luego de que agentes federales abatieran a Alex Pretti, de 37 años, durante una protesta el fin de semana, la administración decidió remover a Gregory Bovino de su cargo como comandante de la Patrulla Fronteriza encargado de supervisar la aplicación de las leyes migratorias en Minnesota.

