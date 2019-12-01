Republicanos exoneran a Trump; aseguran que no estuvo implicado en el Caso Epstein

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 10:49:19

Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de noviembre 2026.- Los republicanos, que son mayoría en Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, exoneraron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que se refiere al Caso Epstein.

Los legisladores del partido conservador publicaron un informe que pone fin a la investigación sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El documento consta de 136 páginas y asegura que “los demócratas del Comité de Supervisión concentraron sus esfuerzos de investigación en el presidente Trump en lugar de en las fallas institucionales más amplias y de décadas de duración que permitieron los abusos de Epstein y privaron a las víctimas de una justicia rápida”.

“Epstein actuó con impunidad, protegido y amparado por poderosas conexiones y un sistema de justicia que falló repetidamente a sus víctimas”, afirmó en un comunicado el presidente del Comité de Supervisión, James Comer.

Cabe señalar que el escrito republicano reconoce que los abusos de Epstein se prolongaron durante años por los errores de las fuerzas del orden y los fiscales federales y afirman también que el Departamento de Justicia no logró “comunicar adecuadamente” la publicación de los archivos.