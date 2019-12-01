Reportan múltiples ciberataques en Japón; empresas y universidades las más afectadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 08:40:03

Tokio, Japón, a 6 de octubre 2026.- Varias empresas y universidades en Japón han reportado ciberataques, que han provocado la filtración de información confidencial, en agravio de millones de ciudadanos japoneses.

En ese sentido, el grupo empresarial Mr Max Holdings, informó que los datos de cerca de 1.7 millones de clientes, como son nombres, direcciones de correo electrónico y números de teléfono pudieron haberse filtrado.

Igualmente, la compañía afirmó haber detectado un "acceso sospechoso" a su base de datos, por lo que suspendió los servicios de su plataforma mientras investiga lo ocurrido junto con especialistas externos y la Policía.

De igual forma, la marca de relojería Citizen Watch informó la filtración de datos de 100 mil clientes, entre los que posiblemente se incluyen la información de tarjetas de crédito y cuentas bancarias.

Mientras tanto, la Universidad Pública de Osaka indicó en redes sociales que investiga un ataque "masivo de ransomware", sin detallar el número de personas afectadas.