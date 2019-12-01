Reitera Trump que el conflicto bélico con Irán "está cerca de terminar"

Reitera Trump que el conflicto bélico con Irán "está cerca de terminar"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 08:37:14
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Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró de nueva cuenta que el conflicto bélico con Irán, está “cerca de terminar”.

En ese sentido, comentó en entrevista para la cadena Fox News, que Teherán busca llegar a un acuerdo “rápida y desesperadamente”.

En la entrevista que saldrá al aire el 15 de abril, el líder republicano repitió sus argumentos sobre que, debido al programa nuclear iraní, era necesario atacar como lo hicieron en febrero en el inicio de la guerra con la operación nombrada ‘Furia Épica’.

Si no lo hacíamos hoy, Irán tendría armas nucleares y no queremos eso”, dijo el mandatario estadounidense.

Además, adelantó que en dos días podrían ser retomadas las negociaciones con Irán.

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