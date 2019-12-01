Reino Unido y Suecia desplegarían soldados en Groenlandia tras recientes declaraciones de Trump

Reino Unido y Suecia desplegarían soldados en Groenlandia tras recientes declaraciones de Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 08:18:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nuuk, Groenlandia, a 12 de enero 2026.- La ex primera ministra de Suecia y líder del Partido Socialdemócrata sueco, Magdalena Andersson, afirmó que su país podría enviar soldados a Groenlandia, en caso de que Dinamarca y el territorio autónomo lo consideraran necesario ante las más recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Los países nórdicos y la Unión Europea (UE), naturalmente, necesitan dialogar con Dinamarca sobre qué tipo de apoyo desean de sus amigos. Puede tratarse de distintas cosas, como una cooperación más estrecha con la UE, un aumento de la inversión privada en Groenlandia”, declaró al medio sueco ‘Dagens ETC’.

En rueda de prensa, la ex mandataria consideró que tanto su nación como otros países deberían enviar tropas a suelo groenlandés ante la situación actual con EEUU.

Indicó que es necesario que los Estados europeos, especialmente Suecia, apoyen a Dinamarca y Groenlandia.

“Es, por supuesto, importante que Suecia y todos los países europeos se mantengan firmemente detrás de Groenlandia y Dinamarca. Y que nosotros en Suecia también estemos considerando ahora qué podemos hacer, como desea Dinamarca, para apoyarlos”, señaló Andersson.

Por su parte, El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, mantiene conversaciones con aliados europeos y de la Organización de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN) sobre un posible despliegue militar en Groenlandia, de acuerdo con el medio The Telegraph.

La iniciativa se comenzó a discutir en Bruselas hace unos días, para responder a las preocupaciones expresadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posible acción de Rusia o China en la región.

Según el medio citado, jefes militares de la Unión Europea elaboran planes preliminares para una posible misión aliada, que podría incluir tropas, buques y aeronaves, con participación de varios países europeos, entre ellos Reino Unido.

Las opciones que se estudian incluyen desde un despliegue permanente hasta ejercicios militares temporales, cooperación en inteligencia y desarrollo de capacidades, en operaciones que previsiblemente se realizarían bajo el paraguas de la OTAN, indica el rotativo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Pipa de gas se estrella contra poste en la CDMX tras quedarse sin frenos
Presuntos responsables de privar de la vida a una mujer en Morelia, Michoacán, son vinculados a proceso
Investiga la FGR en Michoacán, obstucción de servicios públicos en Tepalcatepec
Informa la SSP Michoacán avances en la estrategia contra la extorsión con decomiso de tragamonedas en Morelia, Uruapan y Apatzingán
Más información de la categoria
Pipa de gas se estrella contra poste en la CDMX tras quedarse sin frenos
Motociclista pierde la vida en accidente en prolongación Bernardo Quintana de Querétaro
Trump se autoproclama "presidente en funciones de Venezuela"
Captan en video abuso policial en García, Nuevo León; golpean a un ciclista
Comentarios