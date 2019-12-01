Reino Unido y Suecia desplegarían soldados en Groenlandia tras recientes declaraciones de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 08:18:16

Nuuk, Groenlandia, a 12 de enero 2026.- La ex primera ministra de Suecia y líder del Partido Socialdemócrata sueco, Magdalena Andersson, afirmó que su país podría enviar soldados a Groenlandia, en caso de que Dinamarca y el territorio autónomo lo consideraran necesario ante las más recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Los países nórdicos y la Unión Europea (UE), naturalmente, necesitan dialogar con Dinamarca sobre qué tipo de apoyo desean de sus amigos. Puede tratarse de distintas cosas, como una cooperación más estrecha con la UE, un aumento de la inversión privada en Groenlandia”, declaró al medio sueco ‘Dagens ETC’.

En rueda de prensa, la ex mandataria consideró que tanto su nación como otros países deberían enviar tropas a suelo groenlandés ante la situación actual con EEUU.

Indicó que es necesario que los Estados europeos, especialmente Suecia, apoyen a Dinamarca y Groenlandia.

“Es, por supuesto, importante que Suecia y todos los países europeos se mantengan firmemente detrás de Groenlandia y Dinamarca. Y que nosotros en Suecia también estemos considerando ahora qué podemos hacer, como desea Dinamarca, para apoyarlos”, señaló Andersson.

Por su parte, El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, mantiene conversaciones con aliados europeos y de la Organización de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN) sobre un posible despliegue militar en Groenlandia, de acuerdo con el medio The Telegraph.

La iniciativa se comenzó a discutir en Bruselas hace unos días, para responder a las preocupaciones expresadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posible acción de Rusia o China en la región.

Según el medio citado, jefes militares de la Unión Europea elaboran planes preliminares para una posible misión aliada, que podría incluir tropas, buques y aeronaves, con participación de varios países europeos, entre ellos Reino Unido.

Las opciones que se estudian incluyen desde un despliegue permanente hasta ejercicios militares temporales, cooperación en inteligencia y desarrollo de capacidades, en operaciones que previsiblemente se realizarían bajo el paraguas de la OTAN, indica el rotativo.