Reino Unido analiza prohibir redes sociales a menores de 16 años y regular la IA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 08:58:34

Londres, Inglaterra, a 17 de febrero 2026.- El gobierno de Reino Unido informó que analiza la posibilidad de introducir una prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años.

Además, indicaron que buscarán cerrar vacíos legales que actualmente dejan fuera a determinados chatbots de inteligencia artificial (IA) de la normativa de seguridad digital.

La iniciativa gubernamental forma parte de la estrategia del primer ministro Keir Starmer para acelerar la respuesta institucional ante los riesgos digitales que afectan a niños y adolescentes.

Cabe mencionar que el Gobierno británico inició el mes pasado una consulta pública sobre la restricción de redes sociales a menores de 16 años; y una vez que termina el proceso introducirán los cambios legislativos.

De ser aceptada, la medida se articularía como una enmienda a la vigente Online Safety Act 2023, considerada uno de los marcos regulatorios más estrictos del mundo en materia de seguridad en línea.

Por su parte, la ministra de Tecnología, Liz Kendall, confirmó que el Gobierno presentará propuestas antes de junio para cerrar ese vacío legal.

En ese sentido, la funcionaria declaró a medios locales que la preocupación oficial por el impacto de los sistemas de IA conversacional en menores, especialmente cuando se generan dinámicas de interacción personal no diseñadas con estándares sólidos de protección infantil.