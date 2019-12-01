Rehenes en Gaza solo volverán si grupo extremista palestino es "destruido", asevera Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 08:50:14

Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseveró que la liberación de los rehenes que se encuentran en la Franja de Gaza solo será posible hasta que el grupo palestino que gobierna la región sea “confrontado y destruido”.

"¡Solo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamas sea confrontado y destruido! ¡Cuanto antes ocurra esto, mayores serán las probabilidades de éxito!", escribió el mandatario estadounidense en su red social Truth Social.

En ese sentido, el líder republicano se atribuyó que fue él quien "negoció y logró la liberación de cientos de rehenes que fueron devueltos a Israel (¡y a Estados Unidos!)".

Cabe mencionar que, desde el inicio del conflicto bélico, el pasado 7 de octubre de 2023, Hamas ha liberado a unos 147 rehenes a cambio de acuerdos de alto al fuego con Israel y negociaciones internacionales.

Además, se estima que al menos 50 rehenes siguen en Gaza, entre los que habría 20 vivos y 30 muertos.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu insistió en que podría aceptar un acuerdo con Hamas con la condición de que todos los rehenes cautivos en Gaza "sean liberados de una vez".