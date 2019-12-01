Rehenes en Gaza solo volverán si grupo extremista palestino es "destruido", asevera Trump

Rehenes en Gaza solo volverán si grupo extremista palestino es "destruido", asevera Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 08:50:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseveró que la liberación de los rehenes que se encuentran en la Franja de Gaza solo será posible hasta que el grupo palestino que gobierna la región sea “confrontado y destruido”.

"¡Solo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamas sea confrontado y destruido! ¡Cuanto antes ocurra esto, mayores serán las probabilidades de éxito!", escribió el mandatario estadounidense en su red social Truth Social.

En ese sentido, el líder republicano se atribuyó que fue él quien "negoció y logró la liberación de cientos de rehenes que fueron devueltos a Israel (¡y a Estados Unidos!)".

Cabe mencionar que, desde el inicio del conflicto bélico, el pasado 7 de octubre de 2023, Hamas ha liberado a unos 147 rehenes a cambio de acuerdos de alto al fuego con Israel y negociaciones internacionales.

Además, se estima que al menos 50 rehenes siguen en Gaza, entre los que habría 20 vivos y 30 muertos.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu insistió en que podría aceptar un acuerdo con Hamas con la condición de que todos los rehenes cautivos en Gaza "sean liberados de una vez".

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Irapuato tras persecución policial, fueron detenidos los presuntos homicidas del policía de Corregidora 
Volcadura deja un muerto y tres heridos en Tepalcatepec, Michoacán
Al menos 5 heridos en ataque armado en calles de Culiacán; los agresores se dan a la fugan
Hombre es asesinado a las afueras de la plaza de toros en Tarímbaro, Michoacán
Más información de la categoria
Beatriz Gutiérrez niega mudanza a España; afirma fue a visitar a AMLO el fin de semana
Volcadura deja un muerto y tres heridos en Tepalcatepec, Michoacán
Gobierno de Querétaro pone alto a música que promueve la violencia
Designan a José Antonio Cruz Medina nuevo Coordinador de Fiscales de la FGE Michoacán
Comentarios