Recibirá el exalcalde Nueva York, Rudy Giuliani, la Medalla de la Libertad

Recibirá el exalcalde Nueva York, Rudy Giuliani, la Medalla de la Libertad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 08:22:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 2 de septiembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, será galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad.

De acuerdo a una publicación a través de su red Truth Social, el mandatario estadounidense dará a conocer en los próximos días la fecha del evento.

“Me complace anunciar que Rudy Giuliani, el alcalde más grande de la historia de la ciudad de Nueva York y un patriota estadunidense igualmente grande, recibirá la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de nuestro país”, declaró en su red Truth Social, y dijo que en los próximos días informará la fecha de la concesión.

Giuliani, fue alcalde de Nueva York de 1994 a 2001, y recibió el apodo “el alcalde de la nación”, debido a su liderazgo tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

De momento, el político se encuentra delicado de salud, por un accidente automovilístico que tuvo el pasado sábado, cuando otro carro lo impactó por la parte trasera, dejándolo con una fractura vertebral, así como otras heridas.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Motociclista pierde la vida al caer en un bache y ser atropellado por un tráiler en CDMX
Ultiman a policía en Culiacán; van 33 uniformados muertos en 2025 en Sinaloa
Quitan la vida a un hombre en la colonia 28 de Octubre en Uruapan, Michoacán 
Mujer pierde la vida durante explosión en su casa por fuga de gas en el Estado de México
Más información de la categoria
Se esperan lluvias muy fuertes en al menos 5 estados
De rodillas e invocando a Quetzalcóatl: la nueva Corte arranca envuelta en rituales
Senador Sheffield en la mira de la FGR: investigan alianza entre Profeco y carteles para extorsionar a 6 mil gasolineras; Cuotas eran de hasta 25 mil
Cambian a mandos de al menos 5 penales de Veracruz
Comentarios