Recibirá el exalcalde Nueva York, Rudy Giuliani, la Medalla de la Libertad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 08:22:08

Washington, Estados Unidos, a 2 de septiembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, será galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad.

De acuerdo a una publicación a través de su red Truth Social, el mandatario estadounidense dará a conocer en los próximos días la fecha del evento.

“Me complace anunciar que Rudy Giuliani, el alcalde más grande de la historia de la ciudad de Nueva York y un patriota estadunidense igualmente grande, recibirá la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de nuestro país”, declaró en su red Truth Social, y dijo que en los próximos días informará la fecha de la concesión.

Giuliani, fue alcalde de Nueva York de 1994 a 2001, y recibió el apodo “el alcalde de la nación”, debido a su liderazgo tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

De momento, el político se encuentra delicado de salud, por un accidente automovilístico que tuvo el pasado sábado, cuando otro carro lo impactó por la parte trasera, dejándolo con una fractura vertebral, así como otras heridas.