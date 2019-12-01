Rechazan Sheinbaum y Lula da Silva ataques de EU contra Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 21:01:27

Brasilia, Brasil, a 8 de enero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvieron una llamada telefónica en la que coincidieron en su rechazo a los ataques contra la soberanía de Venezuela. El mandatario brasileño señaló que ambos expresaron su desacuerdo con cualquier postura que retome una visión obsoleta del mundo basada en zonas de influencia.

A través de la red social X, Lula da Silva destacó que durante la conversación reafirmaron su compromiso con el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la defensa del libre comercio.

Asimismo, subrayó el interés compartido de México y Brasil por mantener la cooperación con Venezuela para impulsar la paz, el diálogo y la estabilidad tanto en ese país como en la región.

Como parte del intercambio, el presidente brasileño extendió una invitación a Sheinbaum Pardo para realizar una visita oficial a Brasil, cuya fecha será definida por las cancillerías de ambas naciones.

Además, acordaron fortalecer la colaboración bilateral en acciones para combatir la violencia contra las mujeres.