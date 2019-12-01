Rechaza EEUU prolongar tregua con Irán; negociaciones continúan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 10:18:59

Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de abril 2026.- Un alto funcionario de Estados Unidos aseguró que el gobierno de su país rechazó extender el alto el fuego de dos semanas con Irán, pese a reportes que señalaban lo contrario.

“Estados Unidos no ha acordado una extensión de la tregua”, declaró la fuente a la AFP bajo condición de anonimato, aunque reconoció que continúan las conversaciones bilaterales.

Las declaraciones del funcionario anónimo se dan luego de que la Armada estadounidense comenzó con el bloqueo de todos los puertos iraníes, así como del Estrecho de Ormuz, tras el fracaso en la primera ronda de negociaciones de paz.

En ese sentido, el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), explicó que el operativo en la vía marítima por donde circula 25 por ciento del crudo mundial, se ejecutó en menos de 36 horas y recalcó “el 90% de la economía iraní depende de ese flujo marítimo”.