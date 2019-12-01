Reafirma Trump que no irá al G20 en Sudáfrica; cuestiona presencia de ese país en el grupo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 08:28:08
Miami, Florida, Estados Unidos, a 6 de noviembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó que no asistirá a la Cumbre del G20 del 22 de noviembre en Sudáfrica, al tiempo que cuestionó la permanencia de este país en el grupo.

“No voy a ir. Tenemos una reunión del G20 en Sudáfrica. Sudáfrica ni siquiera debería estar ya en los ‘G’ porque lo que ha pasado ahí es malo. No voy a ir. Dije: no voy a ir. No voy a representar a nuestro país ahí. No debería ser ahí”, declaró el mandatario estadounidense en el America Business Forum (ABF) de Miami.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre, el líder republicano adelantó que no iría a la reunión de las 20 economías más fuertes del mundo. De igual forma, en aquella ocasión informó que la Unión Americana acogerá en 2026 esta cumbre en un resort de su propiedad en Doral, en la zona metropolitana de Miami.

Asimismo, en mayo pasado, el presidente Trump confrontó a su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, en la Casa Blanca, donde denunció que en dicho país hay un supuesto “genocidio” contra la minoría blanca afrikáner, por lo que Estados Unidos les otorga un asilo étnico.

En ese sentido, durante su participación en el ABF, el jefe de Estado habló sobre la situación de “tiranía comunista” de Sudáfrica y Sudámerica.

“Por generaciones, Miami ha sido un refugio para quienes huyen de la tiranía comunista en Sudáfrica. Digo, si dan un vistazo a lo que está sucediendo en partes de Sudáfrica, miren a Sudáfrica, lo que está pasando. Miren a Sudamérica, lo que está pasando”, comentó Trump.

