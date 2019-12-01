Reafirma Kristi Noem que Ecuador es un gran aliado en el combate de EU contra la inmigración ilegal

Reafirma Kristi Noem que Ecuador es un gran aliado en el combate de EU contra la inmigración ilegal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 22:45:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quito, Ecuador, a 6 de noviembre de 2025.- La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvieron un encuentro este jueves, en donde realizaron recorridos por varios sitios de Ecuador.

En uno de ellos, estuvieron en las instalaciones de una escuela de aviación, la cual podría servir para establecer una base militar de Estados Unidos en la costa central del país, que según las autoridades, dicha instalación ayudaría a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Se trata de la Escuela de Aviación Cosme Rennella, ubicada en la población costera de Salinas, 348 kilómetros al suroeste de la capital, donde de acuerdo a información de la presidencia ecuatoriana Noem se interesó en los hangares para los aviones, comedores y dormitorios.

Mediante sus redes sociales, la funcionaria estadounidense, expresó que Ecuador ha sido un excelente aliado para detener la inmigración ilegal, así como el narcotráfico.

“Ecuador ha sido un excelente socio de Estados Unidos en nuestra labor para detener la inmigración ilegal, el narcotráfico y el contrabando por tierra y mar. Fue maravilloso estar de vuelta en este hermoso país, ¡y aún mejor recorrerlo a caballo! El presidente Noboa y la primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, son unos anfitriones muy amables”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reportan la explosión y fuga de gas en un ducto de Pemex en Atasta, Campeche; evacuaron al personal
Militares se enfrentan a célula armada en Zinapécuaro, Michoacán; dos agresores abatidos mientras que el resto escapó
Célula armada ingresa al municipio de Parácuaro, Michoacán, y hasta se graba en video
Balacera en región Pátzcuaro, Michoacán, desata operativo intermunicipal; convoy de camionetas habría protagonizado el enfrentamiento
Más información de la categoria
Militares se enfrentan a célula armada en Zinapécuaro, Michoacán; dos agresores abatidos mientras que el resto escapó
El asesinato del alcalde Carlos Manzo sacude al mundo: medios de cuatro continentes amplifican la crisis de violencia en Michoacán y México
Alistan mega marcha simultánea en todo el país el próximo 15 de noviembre para exigir justicia por Carlos Manzo; pedirán revocación de mandato de Sheinbaum
Santa Fe de la Laguna, Sevina y Ocumicho, a dos años de esperar BOI prometidas
Comentarios