Putin y Zelenski aceptan histórica reunión para hablar sobre planes de paz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 08:07:16
Washington D. C., Estados Unidos, a 19 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ya organiza una cumbre de paz entre  sus homólogos de Ucrania, Volodimir Zelenski y de Rusia, Vladimir Putin.

“Llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión entre el presidente Putin y el presidente Zelenski”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, tras una “muy buena” reunión con el mandatario ucraniano y varios líderes europeos en la Casa Blanca.

En ese sentido, el jefe del Estado ucraniano, dijo a medios de comunicación que confirma su deseo de reunirse con Putin; además, dijo que cuenta con el apoyo de todos los líderes europeos.

Por su parte, el consejero diplomático del líder ruso, Yuri Ushakov, confirmó que su presidente y el mandatario estadounidense conversaron sobre la idea de que sería necesario “elevar a un nivel más alto la representación” de Ucrania y Rusia.

Ambos líderes “expresaron su apoyo a la continuación de negociaciones directas”, dijo el funcionario ruso.

Según el canciller alemán Friedrich Merz, la reunión Ucrania-Rusia será en “las próximas dos semanas”, aunque la ubicación aun no está definida.

