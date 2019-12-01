Prueba de semana reducida en Alemania muestra resultados positivos a dos años de su inicio

Berlín, Alemania, 26 de febrero de 2026.- Dos años después de poner a prueba la semana laboral de cuatro días en 45 empresas, Alemania reporta que el 70% de las compañías participantes mantiene la reducción de jornada sin afectar su productividad ni sus beneficios, además de registrar mayores niveles de satisfacción y compromiso entre los empleados.

El proyecto piloto inició en 2024 con el objetivo de comprobar si era posible reducir el tiempo de trabajo sin impactar los resultados ni agotar a los trabajadores. El estudio fue desarrollado por la Universidad de Münster en colaboración con la organización 4 Day Week Global, que analizó el impacto real de la medida tras su implementación.

En la prueba participaron empresas de sectores como manufactura, seguros, tecnología, medios de comunicación, comercio y educación. La muestra incluyó desde microempresas hasta grandes corporaciones con más de 250 empleados, lo que permitió evaluar el modelo en distintos contextos y tamaños de organización.

El nuevo informe confirma que la aceptación inicial no fue temporal: siete de cada diez compañías integraron de manera permanente la semana laboral reducida como parte de su esquema habitual de trabajo, respaldadas por resultados positivos en desempeño y clima laboral.