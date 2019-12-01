Proveedores de EEUU han enviado 30 mil barriles de combustible a particulares en Cuba

Proveedores de EEUU han enviado 30 mil barriles de combustible a particulares en Cuba
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 12:48:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

La Habana, Cuba, a 26 de marzo 2026.- Proveedores estadounidense han enviado alrededor de 30 mil barriles de combustible al  sector privado cubano en lo que va del año, según documentos y datos de envíos a los que ha tenido acceso la agencia Reuters.

Desde el pasado mes de enero, la Unión Americana implementa un bloqueo petrolero de facto contra la isla caribeña.

No obstante, hace una excepción con el sector privado cubano.

En ese sentido, el jefe del Departamento de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha dicho que autorizar esas exportaciones de combustible encaja con una política más amplia de la administración del presidente Donald Trump, “diseñada íntegramente para situar al sector privado y a los cubanos particulares en una posición privilegiada”.

El volumen de combustible importado desde principios de febrero por el sector privado –casi 30 mil barriles, o aproximadamente 1.27 millones de galones (4.8 millones de litros)– equivale a poco más de una décima parte de la capacidad de un petrolero de tamaño medio típico, una fracción de las necesidades del país.

Hasta antes del bloqueo, Cuba necesitaba unos 100 mil barriles diarios de combustible importado para abastecer sus centrales eléctricas y satisfacer la demanda habitual de vehículos y aviones.

Noventa Grados
Comentarios