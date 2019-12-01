Protestas juveniles en Perú dejan heridos y denuncias de represión a la prensa

Protestas juveniles en Perú dejan heridos y denuncias de represión a la prensa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 19:55:18
Lima, Perú, a 22 de septiembre de 2025.- Jóvenes de la llamada generación Z volvieron a las calles este fin de semana para protestar contra la reforma a las pensiones, pese a que el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte, vicepresidenta del Perú, dieron marcha atrás a la medida. Inspirados en la bandera pirata del anime One Piece, las manifestaciones se extendieron en Lima y otras regiones, marcadas por un fuerte despliegue policial.

En la capital, alrededor de 5,000 agentes resguardaron la plaza San Martin, epicentro de las protestas. Los choques dejaron al menos ocho heridos por perdigones y gases lacrimógenos, además de 17 periodistas agredidos durante la cobertura. La asociación Nacional de Periodistas denunció ataques con perdigones, bloqueos de señal y robo de celulares a los comunicadores.

Uno de ellos, Diego Quispe, relató en redes sociales haber recibido tres disparos de perdigón mientras grababa. “Es frustrante, no hay garantías. El Gobierno reprime porque hay impunidad”, escribió. Por su parte, la Policía difundió videos que muestran agresiones contra agentes, entre ellas la golpiza a un oficial en el suelo.

Las autoridades informaron de la detención de Samuel Rodríguez Villa, de 21 años de edad, identificado en otro video por patear a un policía. Mientras tanto, las movilizaciones juveniles mantienen viva la protesta, aun cuando la polémica reforma fue retirada y se autorizó un nuevo retiro de fondos de las AFP.

