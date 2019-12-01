Protestan en Universidad de Florida por acuerdo para interrogar a estudiantes migrantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 07:41:31

Gainesville, Florida, Estados Unidos, a 19 de septiembre 2025.- Estudiantes de la Universidad de Florida (FIU) protestaron contra un acuerdo que permitirá a la policía escolar interrogar a los estudiantes sobre su estatus migratorio y detenerlos si sospechan de que están ilegalmente en Estados Unidos.

Alrededor de 30 personas se unificaron en los jardines del Graham Center con pancartas con leyendas como “ICE fuera de FIU” y hacían referencia a que la institución académica es de carácter internacional, como lo dice en su nombre oficial Florida International University (Universidad Internacional de Florida).

“Lo que hace ese acuerdo es que básicamente utiliza nuestros policías de FIU para interrogar y detener a estudiantes migrantes por su estatus migratorio. Este tipo de acuerdos son voluntarios y son bien impopulares en una universidad como FIU, donde la mayoría de los estudiantes son latinos”, dijo Dariel Gómez, uno de los convocantes de la protesta.

Asimismo el estudiante miembro de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), advirtió que las manifestaciones continuarán “hasta que la universidad decida salir del acuerdo”.

La protesta también condenó el nombramiento hace un mes de la ex vicegobernadora de Florida Jeanette Núñez como presidenta de FIU, considerado un guiño a favor de la política antimigratoria puesta en marcha en este estado.