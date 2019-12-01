Proponen iniciar en 2027 el juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 21:09:20

Nueva York, Estados Unidos, a 21 de julio de 2026.- La defensa del presidente venezolano Nicolás Maduro y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos plantearon que el proceso penal que enfrenta por presuntos delitos de narcotráfico inicie en junio de 2027, de acuerdo con un documento presentado este martes ante un tribunal federal de Manhattan.

La propuesta fue entregada antes de la audiencia programada para este miércoles al mediodía, en la que el juez federal Alvin Hellerstein, encargado del caso, analizará el calendario del proceso y definirá los siguientes pasos.

En el escrito, ambas partes señalaron que las fechas planteadas podrían modificarse conforme avance el procedimiento judicial.

Maduro enfrenta cargos por presunto narcotráfico en Estados Unidos, luego de que, según la versión difundida en el caso, fuerzas especiales estadounidenses lo trasladaran desde Caracas a Nueva York durante una operación militar realizada el pasado 3 de enero. Junto con él también fue trasladada su esposa, Cilia Flores.

Tanto Maduro como Flores se han declarado inocentes de las acusaciones. Hasta el momento, el proceso continúa en etapa preliminar y será el tribunal el que determine el calendario definitivo para el desarrollo del juicio.