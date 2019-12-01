Proceso para la publicación de archivos del caso Epstein podría llevarse una semana más, asegura el Departamento de Justicia de EU

Proceso para la publicación de archivos del caso Epstein podría llevarse una semana más, asegura el Departamento de Justicia de EU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 15:57:50
Washington, Estados Unidos, a 24 de diciembre de 2025.- La publicación de archivos vinculados al caso del fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, instruida por el Congreso, aún podría tardar varias semanas, informó este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La dependencia precisó que el retraso obedece a que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, encabezada por Samuel Hazard Gillespie, en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), localizó más de un millón de documentos que podrían tener relevancia para el caso.

"Debido al volumen masivo de material, este proceso puede llevar ⁠algunas semanas más", aseveró el ​departamento en una publicación en X.

Cabe resaltar que, desde hace unas semanas, una comisión del Congreso estadounidense, liderada por demócratas, pidió liberar los archivos relacionados con el delincuente sexual, quien presuntamente se suicidó en una prisión federal de Nueva York.

Entre las imágenes reveladas hay múltiples en las que aparece el presidente Donald Trump al lado del financiero acusado de pedofilia.

Asimismo, hay fotografías del líder republicano a lado de varias mujeres de identidad protegida.

