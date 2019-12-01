Presidente electo de Chile tilda a Maduro de dictador

Presidente electo de Chile tilda a Maduro de dictador
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 13:17:28
Santiago de Chile, Chile, a 16 de diciembre 2025.- José Antonio Kast, presidente electo de Chile, calificó de dictador a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y dijo que sus advertencias sobre sus políticas migratorias le tienen "sin cuidado".

Además, aseguró que el régimen chavista enfrenta mucha presión por parte de  Estados Unidos y probablemente pronto más países lo presionarán, ya que, aseveró que la “exportación de droga no es aceptable”.

"Es un dictador, un narcodictador, que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable", dijo el político de ultraderecha antes de viajar a Argentina.

Las declaraciones del mandatario chileno electo se dieron luego de que el jefe del Estado venezolano lanzó un mensaje en el que lo llamo pinochetista y educado seguidor de Hitler.

"Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero 'cuidadito' le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se les respeta!", aseveró Maduro en la previa.

Cabe mencionar que Kast vincula el aumento de la tasas de criminalidad con la migración irregular, especialmente con la irrupción de bandas criminales extranjeras, como el Tren de Aragua, de origen venezolano.

Noventa Grados
