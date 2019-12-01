Presidenta de la CE inaugura altar de muertos en Estrasburgo, Francia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 09:21:33

Estrasburgo, Francia, a 22 de octubre 2025.- Ursula von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (CE), inauguró el Altar de Muertos que la Embajada de México en Bélgica y el personal de la Misión de México ante el Consejo de Europa prepararon en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia.

Cabe señalar que, dicha actividad parte de la tradicional muestra de este patrimonio cultural inmaterial que se presenta anualmente en la ciudad francesa, en el marco de la sesión otoñal del parlamento.

El altar está ubicado en el vestíbulo del edificio parlamentario y fue organizado en colaboración con la embajada mexicana, representada por el Embajador Rogelio Grandghillomme.

Durante su discurso, la presidenta Von der Leyen expresó su reconocimiento y aprecio por las culturas, la riqueza cultural y la historia de la República Mexicana.

Asimismo, destacó la importancia de la relación bilateral, al señalar que “ha llegado el momento de dar el salto a otro nivel de relaciones con los buenos amigos, como es México, que por tantos años hemos estado juntos”.