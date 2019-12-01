Presenta Donald Trump un balance de los resultados obtenidos en EU durante el 2025

Presenta Donald Trump un balance de los resultados obtenidos en EU durante el 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 21:08:20
Washington, Estados Unidos, a 17 de diciembre de 2025.- Esta noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un discurso desde el Salón Oval, en el que habló de los avances que obtuvo durante el 2025 en su administración.

En la conferencia de prensa, el mandatario estadounidense, indicó que desde que está en la gestión, Estados Unidos es un país respetado de nuevo.

Asimismo, dijo que Estados Unidos ahora cuenta con un presidente que defiende las leyes y no solamente ve por los intereses personales.

También aseguró que durante su administración se ha designado a varios cárteles de la droga como organizaciones terroristas.

El líder republicano aseveró que el país tiene el ejército más poderoso del mundo, el cual se encuentra trabajando contra el tráfico de drogas, la migración ilegal y delitos de alto impacto.

Además aseguró que las empresas que trabajan en su territorio no tienen aranceles y que gracias a su política arancelaria han podido ganar mucho dinero.

Otro de los puntos destacables, es que afirmó que el precio de los medicamentos tendrá una reducción en el 2026.

“Esta noche estoy orgulloso de anunciar que más de 1450 miembros de las fuerzas armadas recibirán un 'dividendo de los guerreros' especial antes de Navidad", expresó Trump.

 

