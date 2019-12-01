"Por las buenas o por las malas", asegura Trump que EEUU actuará en Groenlandia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 07:18:58

Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que su país actuará en relación a Groenlandia “por las buenas o por las malas”.

“Me gustaría llegar a un acuerdo, ya sabe, por las buenas; pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas”, repitió.

En rueda de prensa desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense indicó que aunque a la gente de la isla “le guste o no”, la Unión Americana tomará control del territorio para evitar que lo hagan Rusia o China.

Asimismo, reiteró que EEUU necesita controlar esa isla, parte del Reino Danés, por cuestiones de “seguridad nacional”.

“Ahora mismo alrededor de Groenlandia hay destructores rusos, hay destructores chinos y, además, hay submarinos rusos por todas partes”, comentó sin dar pruebas el líder republicano.

Por último, el jefe de Estado cuestionó la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia, al indicar que “el hecho de que desembarcaran allí con un barco hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra”.