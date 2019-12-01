Por alerta de seguridad, evacúan el Aeropuerto Internacional de Kansas City

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 18:59:48

Kansas City, Estados Unidos, a 8 de marzo de 2026.- Una alerta de seguridad registrada la mañana de este domingo provocó la evacuación de varias áreas del Aeropuerto Internacional de Kansas City, luego de que autoridades estadounidenses detectaran una posible amenaza que ahora es investigada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El incidente movilizó a elementos de la policía aeroportuaria y agentes federales, quienes realizaron un operativo para determinar la naturaleza y el nivel de riesgo de la advertencia. Aunque las autoridades no especificaron el tipo de amenaza recibida, informaron que se trató de una medida preventiva mientras se verificaba la situación.

A través de redes sociales, el Departamento de Aviación de Kansas City indicó que, como parte de los protocolos de seguridad, se ordenó desalojar algunas secciones de la terminal aérea mientras se llevaba a cabo la revisión correspondiente.

Medios locales reportaron que cerca de dos mil personas fueron evacuadas de las instalaciones alrededor de las 11:15 horas, tiempo local. La situación también generó afectaciones en las operaciones del aeropuerto, con más de 120 vuelos retrasados y al menos dos cancelaciones, de acuerdo con reportes de servicios de monitoreo de tráfico aéreo.

Tras varias horas de revisión, las autoridades permitieron la reapertura del aeropuerto y la reanudación gradual de las actividades.

El hecho ocurre en un contexto de creciente preocupación por posibles amenazas en territorio estadounidense, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) emitiera recientemente una alerta sobre eventuales ataques terroristas o ciberataques relacionados con la tensión derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, conflicto que cumple una semana.