Policía Vial de Chihuahua gana doble medalla de oro en competencia de marcha en Chile

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 22:41:36

Santiago de Chile, Chile, 29 de noviembre de 2025.- El Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), y marchista profesional, Ricardo González, obtuvo dos medallas de oro en el “Torneo de Pista y Campo 2025, XXll Sudamericano de Atletismo Master”, el cual se celebró en Santiago de Chile, del 24 al 28 de noviembre.

El elemento que opera en Ojinaga, participó en las competencias de marcha en 5 y 10 kilómetros, en donde registró los mejores tiempos de la justa, con 25:30 y 52:20 respectivamente, lo que lo posicionó como uno de los mejores atletas del mundo.

González destacó la importancia de la SSPE como parte fundamental de su formación e impulso en el aspecto deportivo, asimismo, brindó un emotivo mensaje al consagrarse.

“Buenas tardes señor, llegando… gracias a Dios lo logramos de nuevo, me costó mucho, pero la pista fue genial, muy blandita y ello ayudo mucho, soy campeón Sudamericano Santiago de chile 5 km pista y doble medalla de oro para mí país… lo hicimos de nuevo”, aseveró el Policía Vial.

Cabe recordar que, recientemente, González se consagró como doble medallista en la competición Centroamericana Norte y del Caribe, celebrada en la Ciudad de México.

Asimismo, ha conseguido el campeonato mundial en marcha en Finlandia en el 2022, mientras que en el 2023, logró un subcampeonato en el mundial de Polonia.