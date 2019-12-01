Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 16:45:31

Ciudad de Kuwait, Kuwait, 26 de noviembre de 2026.- Dos ciudadanos italianos murieron en Kuwait tras un incidente relacionado con drones interceptados durante un ataque contra instalaciones militares. Las autoridades kuwaitíes e italianas responsabilizaron a Teherán por la agresión, mientras que el gobierno iraní negó su participación en los hechos.

El incidente ocurrió este jueves 26 de noviembre, cuando varios drones atacaron instalaciones en Kuwait, dejando dos ciudadanos italianos muertos y otras dos personas heridas.

Las víctimas fueron identificadas como Antonio Saccoccio, de 65 años, y Emanuele Lo Ruso, de 36, ambos técnicos civiles que trabajaban para Rheinmetall Italia, filial italiana del fabricante alemán de armamento.

Los dos hombres realizaban tareas de mantenimiento en las antenas de detección de una estación de defensa antiaérea operada por las fuerzas armadas kuwaitíes.

Tanto el Ministerio de Defensa de Kuwait como el canciller italiano, Antonio Tajani, atribuyeron el ataque a drones de fabricación iraní. Tajani señaló que, aunque la agresión no hubiera sido ejecutada directamente por el ejército regular de Irán, existen varias milicias aliadas de Teherán que operan en la región.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó sus condolencias desde la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas. Mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó lo que calificó como “ataques inaceptables” y pidió aumentar la presión internacional sobre Irán.