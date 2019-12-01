Pierde el control un autobús de pasajeros en carretera del Himalaya, dejando un saldo de al menos 21 personas sin vida y varios heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 16:18:37

Cachemira, India, a 20 de abril de 2026.- Una tragedia vial en una zona montañosa de la región de Cachemira bajo control de India dejó un saldo fatal de al menos 21 personas fallecidas y decenas de heridos, luego de que un autobús de pasajeros perdiera el control y se precipitara por una pendiente rocosa.

De acuerdo con autoridades locales, la unidad que contaba con capacidad para 42 personas, trasladaba a más de 60 pasajeros desde la localidad de Ramnagar con destino a Udhampur. Durante el trayecto, el conductor impactó contra un mototaxi al tomar una curva pronunciada, lo que provocó que el vehículo se saliera del camino.

El administrador civil Prem Singh detalló que el autobús descendió aproximadamente 30 metros hasta una vía ubicada en un nivel inferior. En el accidente también resultaron lesionados los ocupantes del vehículo de tres ruedas involucrado en el choque.

Tras el incidente, habitantes de la zona y cuerpos de emergencia se movilizaron para auxiliar a las víctimas. En el sitio murieron 19 personas, mientras que otras dos perdieron la vida posteriormente en hospitales. En tanto, alrededor de 45 heridos, algunos de gravedad, fueron trasladados a distintos centros médicos para recibir atención.

El primer ministro de India, Narendra Modi, expresó sus condolencias por lo ocurrido y anunció apoyo económico para las familias afectadas por este accidente.