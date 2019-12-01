Pide Delcy Rodríguez al gobierno de Donald Trump que elimine las sanciones económicas impuestas a Venezuela

Pide Delcy Rodríguez al gobierno de Donald Trump que elimine las sanciones económicas impuestas a Venezuela
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 22:30:57
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Caracas, Venezuela, a 14 de abril de 2026.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este martes su llamado al gobierno de Donald Trump para eliminar de forma definitiva las sanciones económicas impuestas al país, al considerar que estas limitan el desarrollo pleno de inversiones y proyectos estratégicos.

Durante un encuentro en Caracas con el subsecretario de Energía estadounidense, Kyle Hausveit, y una delegación oficial, la mandataria señaló que las medidas restrictivas deben cesar para generar condiciones favorables en la economía venezolana. En la reunión también participó Laura Dogu.

Rodríguez enfatizó que, aunque Washington ha otorgado licencias que flexibilizan parcialmente las sanciones, estas no ofrecen certidumbre a largo plazo para los inversionistas, ya que están sujetas a plazos definidos. A su juicio, esta temporalidad impide consolidar un entorno de seguridad jurídica que permita planificar proyectos sostenibles en el tiempo. 

La funcionaria ya había expuesto esta postura un día antes, durante la firma de un acuerdo energético entre la estatal petrolera venezolana y la empresa estadounidense Chevron, donde insistió en que solo el levantamiento total de las sanciones garantizaría condiciones estables para la inversión extranjera.

En su mensaje, también consideró que ambos países cuentan con la madurez política necesaria para avanzar hacia una relación basada en la cooperación energética y económica, siempre respetando los marcos legales de cada nación.

Finalmente, Rodríguez hizo referencia al contexto internacional, marcado por tensiones en el mercado energético, y sostuvo que Venezuela podría desempeñar un papel más activo si no enfrentara restricciones. Asimismo, llamó a la administración estadounidense a construir una relación a largo plazo que permita fortalecer la cooperación en el sector energético.

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