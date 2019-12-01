Petro reta a Trump: “No se combate con misiles, se combate con inteligencia”; acusa a EU de "chantaje colonial" tras descertificación antidrogas

Bogotá, Colombia, a 17 de septiembre de 2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó un fuerte reclamo a su homólogo estadunidense, Donald Trump, luego de que Washington decidiera descertificar al país en la lucha contra el narcotráfico. El mandatario calificó la medida como un “insulto” y un “chantaje colonial”, asegurando que Colombia “puso la sangre contra el narco” y no aceptará presiones externas.

Durante un mensaje televisado, Petro invitó a Trump a dialogar y cuestionó la política antidrogas de Estados Unidos. “No es invadir países ni disparar misiles, es con inocentes, eso se llama asesinato”, expresó, al tiempo que defendió los resultados de su administración, que, según dijo, incautó cuatro veces más drogas que el gobierno de Álvaro Uribe.

El mandatario colombiano también criticó las incursiones de la Armada estadounidense en el Caribe, advirtiendo que ordenó incautar cualquier embarcación sospechosa sin amenazar a otras naciones. “No amenace países”, puntualizó.

La descertificación podría acarrear graves consecuencias económicas y militares para Colombia, como suspensión de ayudas, aranceles y restricciones financieras. Petro afirmó que la decisión obedeció a motivos ideológicos y a alianzas con sectores de extrema, más que a una evaluación real de los avances de Bogotá en materia antidroga.