Perú responde a Sheinbaum: "el ex presidente Castillo no es un perseguido político", asevera

Lima, Perú, a 30 de agosto 2025.- El gobierno de Perú, a través de su Cancillería, respondió a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre el ex mandatario peruano Pedro Castillo, quien fue procesado por el fallido intento de golpe de Estado de 2022.

En ese sentido, la dependencia aseveró que el ex presidente “no es un perseguido político” y expresó el “rechazo absoluto” a sus recientes declaraciones que violan, remarcó, los principios de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA).

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú agregó que las palabras de la gobernante mexicana reflejan su desconocimiento total de la realidad peruana, de su Constitución y de su ordenamiento jurídico.

En ese sentido, la Cancillería refirió que, el 7 de diciembre de 2022, Castillo cometió “el flagrante quiebre del orden constitucional” al anunciar la disolución inconstitucional del Congreso y la instauración de un Gobierno de excepción, así como la reorganización del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

En la previa, la jefa del Ejecutivo federal mexicano publicó un mensaje en la red social X en el que expresó “en nombre de México”, su “más profunda solidaridad” con el ex gobernante peruano y su familia, y señaló que “su situación no solo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”.

“La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, expresó la presidenta mexicana tras reunirse con el abogado del ex mandatario Castillo, Guido Croxatto.