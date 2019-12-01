Perú no descarta ingresar a Embajada de México para detener a Betssy Chávez

Lima, Perú, a 24 de noviembre 2025.- El presidente interino de Perú, José Jerí, declaró que de ser necesario, fuerzas de seguridad entrarán a la Embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien está procesada por el presunto intento fallido de golpe del Estado del expresidente Pedro Castillo.

Lo anterior lo declaró en una entrevista para el diario El Comercio, en la que señaló que su gobierno manifestará su “incomodidad como país por el mal uso del asilo político”.

“No vamos a pronunciarnos todavía, porque consideramos que se ha distorsionado un principio y, evidentemente, tenemos que mostrar nuestra incomodidad como país por el mal uso del asilo político. No es ni un sí ni un no al salvoconducto. Me voy a tomar el tiempo, porque hay compromisos internacionales que existen y cumpliremos en su momento”, indicó el mandatario de transición.

Cabe recordar que el pasado 21 de noviembre, la Justicia peruana ordenó la captura internacional y prisión preventiva por cinco meses contra Chávez por el peligro de fuga de la política izquierdista en el proceso es “palpable“, por su inasistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales.

Por otra parte, ante la pregunta sobre cómo reaccionará ante las posibles críticas de gobiernos extranjeros por la posible invasión de la sede diplomática mexicana, el presidente interino Jerí aseguró no tener miedo porque sabe que “están haciendo lo correcto”.