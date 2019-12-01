Pedro Castillo habla desde prisión; pide destitución y encarcelamiento de Jerí

Pedro Castillo habla desde prisión; pide destitución y encarcelamiento de Jerí
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 08:18:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lima, Perú, a 22 de enero 2026.- El ex presidente de Perú, Pedro Castillo, que cumple una condena de más de 11 años en prisión por un intento de Golpe de Estado, aseguró que el presidente interino, José Jerí, “tiene que ser censurado, vacado (destituido) y encarcelado de inmediato”.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el ex mandatario sostuvo que “su incapacidad moral para ejercer el cargo de presidente de la República encargado, es notoria e indignante”.

Lo anterior lo declaró luego de que diversos medios dieran a conocer que el derechista sostuvo reuniones semiclandestinas con un empresario chino.

“No puede estar un día más al frente de un país que eligió a un presidente por voluntad popular y, a favor de quién, las mayorías populares, siguen luchando por su libertad y restitución”, dijo el izquierdista, recluido en Barbadillo.

Además, Castillo rechazó las comparaciones que hacen con Jerí por las reuniones también semisecretas que el izquierdista mantuvo como presidente, fuera del Palacio de Gobierno y de cualquier registro oficial, en una casa del centro de Lima.

“José Jerí jamás podrá compararse conmigo, ni como ciudadano, ni como profesional, ni como presidente. Yo soy un maestro de verdad y soy un presidente elegido constitucionalmente por el pueblo”, enfatizó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Encuentran persona sin vida en la comunidad de La Trinidad, en Querétaro
Incendio consume taller mecánico en la colonia Valle de Aragón de Corregidora, Querétaro
Muere motociclista en la autopista México-Querétaro 
Matan a tiros a un sujeto en la localidad de Santa Matilde en San Juan del Río, Querétaro
Más información de la categoria
Reportan bloqueos carreteros en la Apatzingán-Buenavista tras captura de "El Bótox"
El Bótox: líder criminal que convirtió a su familia en una estructura delictiva de poder en Michoacán
Quién es “El Bótox”, el líder criminal que sembró extorsión y terror en Michoacán; fue recapturado tras ser puesto en libertad en el 2018
Cae “El Botox”, líder criminal, objetivo prioritario y presunto extorsionador de limoneros en Michoacán; habría asesinado a Bernardo Bravo
Comentarios